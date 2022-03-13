مستشار الأمن الأمريكى: هجوم روسيا قرب حدود بولندا يظهر توسيع رقعة الهجمات

جدة - نرمين السيد - قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن الهجوم الروسى على قاعدة يافوريف بالقرب من حدود بولندا يظهر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوسع رقعة الهجمات، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأكد سوليفان فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الهجوم على قاعدة يافوريف، يعكس الغضب الروسى بسبب تباطؤ إحراز تقدم. وشدد على أن واشنطن ستتشاور مع الحلفاء والشركاء، لمعرفة المزيد عما ورد عن مقتل صحفى أمريكى، قرب كييف.

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