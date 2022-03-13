عاجل- انسحاب الجنود الأمريكيين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، ارتفع عدد قتلى، القصف الروسى، على قاعدة عسكرية شرقى البلاد، -حسب تصريحات حاكم مدينة لفيف- إلى 35 قتيلا، وعشرات الجرحى.

كان وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، أكد أن المعسكر يضم مدربين أجانب، ويقع بالقرب من الحدود مع بولندا.

وأضاف البنتاجون اليوم، أنه لم يرصد إشارات حتمية بشأن تنفيذ هجوم كيميائى أو بيولوجى فى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يراقب الموقف.