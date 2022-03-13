عاجل- دعم جديد من التشيك لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براج الدولى" أن شرطة الهجرة فى البلاد سجلت أكثر من 81 ألف لاجئ فى مراكز مساعدة اللاجئين، لافتا إلى أن إجمالى عدد اللاجئين الأوكرانيين حاليا فى البلاد يزيد عن 200 ألف لاجئ. وكانت تقارير إعلامية محلية أفادت بأن القدرة الاستيعابية للبلاد شارفت على النفاد وأن السلطات بدأت تسكين اللاجئين فى قاعات رياضية فى العاصمة "براج" ومدينة "برنو".

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