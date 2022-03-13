ألمانيا تدين الهجمات الصاروخية المتعددة على مدينة أربيل

جدة - نرمين السيد - وكتب دينيس كوميتات، المتحدث باسم الخارجية الألمانية فى منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا - فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر" - "تدين ألمانيا بشدة الهجمات الصاروخية المتعددة على أربيل الليلة الماضية". وشدد كوميتات على ضرورة محاسبة مرتكبى هذا الهجوم، مضيفًا: "لا شيء يبرر مثل هذا الاستخدام للقوة والعنف".

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