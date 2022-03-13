عاجل- تقدم كبير فى المفاوضات الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أضاف وفد التفاوض الروسى، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها اليوم الأحد، "قد نصل مع الوفد الأوكرانى إلى نقاط مشتركة قريبًا".
وأوضح الوفد أن مع هذا التقدم، قد يتم الوصول إلى موقف مشترك، مضيفًا أن "التوقيع على اتفاقات خلال المفاوضات يمكنه أن يشكل أساسًا للتقليل من حدة التوتر".
وكان مستشار الرئيس الأوكرانى، أوضح أن الوفد الروسى، لم يضع مهلة نهائية للمفاوضات لكنه يستمع بعناية إلى مقترحات بلاده.
يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن بدء بلاده، عملية عسكرية داخل الأراضى الأوكرانية، فى 24 فبراير الماضى، بهدف حماية إقليم دونباس، ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى كيانات دولية من بينها "الناتو".
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