عاجل- خسائر فادحة لروسيا جراء العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال سيلوانوف فى حديث تلفزيونى: "هذا ما يقرب من نصف الاحتياطيات التى كانت بحوزتنا. لدينا إجمالى احتياطيات تبلغ حوالى 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار منها الآن فى حالة لا يمكننا استخدامها فيها".

وتعهد سيلوانوف بأن روسيا لن تتخلى عن التزامات ديونها السيادية، لكنها ستسددها بالروبل حتى تتراجع الدول الغربية عن تجميد احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، مؤكدًا أن روسيا لديها ما يكفى من الأموال لضمان إنتاج السلع وإجراء التعاملات المالية اللازمة، وقال إن العقوبات المفروضة على روسيا سترتد لاحقا على من يفرضها.

وأشار وزير المالية الروسى إلى أن الغرب يضغط على الصين للحد من وصول روسيا إلى احتياطياتها من اليوان، قائلاً إن "شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا ليس بالحفاظ على التعاون الذى حققناه فحسب، بل وبتطويره فى الظروف التى تغلق فيها الأسواق الغربية أمامنا".