الآن معرفة نتائج القبول الموازي 2021/ 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم جميع الجامعات العراقية من وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/ 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم سوف نتابعها معكم بالتزامن مع زيادة عمليات البحث على محركات جوجل لدرجة كبيرة، بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على الإعلان الرسمي من خلال نتائج القبول الموازي على مستوى كافة محافظات العراق، وعلى غرار هذا الأمر سوف نعرض عليكم خطوات استخراج نتائج القبول الموازي والرابط المفعل.

معرفة نتائج القبول الموازي 2021/ 2022

في الفترة الأخيرة قد انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من كافة مهام متعلقة بنتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على مستوى جميع التخصصات والأقسام أمام جميع الطلاب والطالبات حيث أن قد انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من مهام القبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع الأقسام المتنوعة وفي جميع الجامعات العراق، هذا الأمر أدى لزيادة عمليات البحث بدرجة كبيرة عبر محركات جوجل من أجل الحصول على هذه النتائج التي جاءت متاحة بعد أن تم الإعلان عن الشروط والضوابط للقبول الموازي على جميع التخصصات وأيضاً كليات العلوم وكليات الهندسة، وعلى نفس الصدد سوف نتابع معكم رابط وخطوات الاستعلام عن هذه النتائج بكل بساطة ويسر.

شروط القبول الموازي في العراق

يجب أن يحصل الطالب على نسبة لا تقل عن 3 درجات وأعلى من ذلك على الحد الأدنى حتى يتمكن من أن يلتحق بالكليات والجامعات التي تتعلق بالمجموعة الطبية.

إلى جانب أهمية أن يحصل الطالب على مجموعة بنسبة 4 درجات من درجات الحد الأدنى، حتى أن يتم قبوله بالجامعات الهندسية.

ولا تقل نسبة المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات للحد الأدنى، من أجل الالتحاق في جامعات العلوم على مستوى كافة الجامعات العراقية.

أما بالنسبة لباقي الكليات والمعاهد في العراق قامت الوزارة بتحديد أن لا يقل نسبة درجات الطالب عن 6 حتى يتم قبوله.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يجب اتباع هذه الخطوات من أجل الاستعلام عن نتائج القبول الموازي:

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية