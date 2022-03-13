“متاح الان” رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي برقم الامتحاني جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 برقم الامتحاني جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث يشغل مؤشرات البحث على جوجل وراء فحص تلك النتائج التي ستكون معلنة فى جميع المحافظات العراقية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات مباشرة على ان يبدأ أعمال رفع النتائج اون لاين بشكل وبصورة الكترونية

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي عبر شبكات الانترنت، حيث سيتم تحديد موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا لتلك المهمة، حيث أكدت المصادر المسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان ساعات قليلة من الآن ستكون أمام الطلاب لبدء أعمال رفع نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي على مستوى كل محافظات العراق على حدا و بالتدريج وذلك على مستوى محافظة بابل او البصرة او الكرخ ان كانت الكرخ 1 أو الكرخ 2 او الرصافة او الرصافة 2، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طريقة جراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي في جميع المحافظات العراقية فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور على الحصول على تلك النتائج بعد التأكيدات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج جميع الطلاب والطالبات سيبدأ أعمال ظهورها فى الساعات القليلة المقبلة، لذا سنوافيكم ونستعرض مع حضراتكم جميع التفاصيل المطروحة حول تلك النتائج المقرر على ان تكون معلنة فى شتى المحافظات العراقية اون لاين قبل ظهورها داخل المدارس العراقية على شكل ملفات pdf

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية