هنٌا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام PDF

هنٌا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان بعد ان تم الاعلان عن تلك النتائج رسمياً فى جميع المحافظات العراقية من وزارة التعليم والبحث العالي العراقية عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل ملفات pdf

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت وزارة التعليم العالي عن نتائج القبول الموازي مؤخراً في جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب، حيث تم الإعلان عن تلك النتائج رسمياً بعد الانتهاء من عمليات رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي على ان يتم تسهيل إمكانيات الوصول الى تلك النتائج الكترونياً بعد ان تم اعتماد ظهور تلك النتائج اون لاين على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الكترونياً على نحو نستعرضه ونتابعه الان مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم الان اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين فى جميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب اون لاين وذلك فور اتباع الخطوات التالية التي جاءت بالشكل التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الاخيرة:- تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني والنقر فى النهاية على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على الفور، على ان يصبح بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم بالحصول عليها على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية