عاجل- رئيس أرمينيا الجديد يؤدى اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - وتولى خاتشاتوريان مهام منصبه الجديد ليكون خامس رئيس لأرمينيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أرمنبريس" فى نسختها باللغة الإنجليزية. وتم انتخاب خاتشاتوريان رئيسا لأرمينيا فى جلسة البرلمان يوم 3 مارس، وفى جولة الإعادة حصل على دعم 71 نائبا. واستقال سلف خاتشاتوريان -أرمين سركيسيان- فى 23 يناير، وقال إنه يفتقر إلى النفوذ للتأثير على قضايا السياسة الداخلية والخارجية الرئيسية، بعد ذلك رشح الحزب الحاكم خاتشاتوريان لمنصب رئيس الدولة، فى وقت سابق كان خاتشاتوريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة، كما شغل منصب عمدة يريفان فى الفترة من 1992 إلى عام 1996.

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