17 مليون شخص.. مدينة صينية تحت الحجر

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى الصين، اليوم الأحد، فرض الحجر المنزلى على سكان مدينة شنجن، البالغ عددهم 17 مليون نسمة، فى جنوب البلاد، بعد تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أعلنت الحكومة المحلية للمدينة.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد أغلقت سلطات شنجن المحلية حى الأعمال، الذى يضم مقرات عمالقة التكنولوجيا "هواوى وتنسنت"، إضافة إلى إغلاق الأماكن غير الأساسية وحظر فتح المطاعم فى الأيام الأخيرة. أعلنت السلطات الصحية فى الصين، اليوم السبت، تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشيه فى مدينة ووهان قبل عامين، والذى وصل إلى 1524 إصابة جديدة، من بينها 1084 إصابة بدون أعراض ظاهرة.

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