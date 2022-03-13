عاجل- مقتل صحفى أمريكى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن قائد شرطة كييف، قوله إن صحفى يعمل فى "نيويورك تايمز" يدعى برينت رينود، قتل نتيجة قصف روسى فى بلدة إربين. وتنفذ روسيا عملية عسكرية على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضى، فى عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعى كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

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