صاروخ يوم القيامة.. سلاح نووى روسى عابر للقارات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - جاءت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا لتعيد إلى الأذهان مشهد الأسلحة الفتاكة، حيث بدأ سباق التسلح بين بطلى المشهد العسكرى فى العالم الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية روسيا الاتحادية، قبل عشرات الأعوام.





وتحتل روسيا مقدمة الدول المالكة للرؤوس النووية من حيث العدد، ولكنها تمتلك أيضًا أسلحة نوعية وفريدة، كان آخر ما تم الإعلان عنه هو الصاروخ الشيطان "أر إس -28" سارمات، المعروف عالميًا بـ"صاروخ يوم القيامة"، الذى يعد وسيلة ردع بلا منازع.

وتؤكد التقارير أن الصاروخ الروسى "آر إس - 28" سارمات، الذى دخل إلى الخدمة فى الجيش الروسى عام 2021، هو من أخطر أنواع الصواريخ النووية على مستوى العالم.

كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن هذا الصاروخ بعد تجارب ناجحة، إذ أن له قدرات نووية عالية، فهو صاروخ باليستى عابر للقارات، وقادر على اجتياز أى منظومة دفاعية دون اعتراضه.

وعن القدرات العملية للصاروخ الروسى "آر إس - 28" سارمات، فهو قادر على حمل 10 رؤوس حربية ثقيلة وكتله رأسه الحربى 10 أطنان، ويستطيع حمل الرؤس الحربية الخارقة للصوت و16 رأسًا خفيفة الوزن، ويصل مداه لـ20 ألف كم وطوله 35 مترًا وقطره 3 أمتار، وبسرعة تصل إلى أكثر من 24 ألف كيلومترًا/ الساعة.

وصممت روسيا صاروخ يوم القيامة بطريقة تسهل حمل الرؤس الحربية "أفانغارد"، ويمكن لهذه الصواريخ ضرب أى نقطة حول العالم.