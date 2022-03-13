بمشاركة دول المنطقة.. المغرب يستضيف مؤتمر الطاقة الـ15

يستضيف المغرب، الاثنين، الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الطاقة بمشاركة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب صحيفة "ناشيونال" الإماراتية، فإن مؤتمر الطاقة الخامس عشر سيركز على انتقال الطاقة، في وقت تعزز فيه دول منطقة "مينا" أنشطتها في الطاقات المتجددة.

وأضاف أن هذا الحدث، الذي ستحتضنه العاصمة الرباط، سيشهد مشاركة عدة دول أبرزها الإمارات والسعودية والأردن ومصر وعمان.

وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوفد رفيع المستوى، برئاسة سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ.

وأوضحت "ناشيونال" أن "العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل على تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة، مع التركيز على الطاقة الشمسية".

وأبرزت أن الإمارات العربية المتحدة تخطط لاستثمار 600 مليار درهم (163 مليار دولار) بحلول عام 2050 في الطاقة المتجددة والنظيفة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية خلال العقود الثلاثة المقبلة.