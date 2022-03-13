النمسا ترسل 3 شحنات من المساعدات إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر -فى تصريحات اليوم الأحد- إن النمسا تؤكد تضامنها مع سكان أوكرانيا الذين يعانون من ويلات الحرب، مشددا على ضرورة التغلب على التحديات من خلال المزيد من التضامن الأوروبى.

وأشار الوزير إلى أن وجهة تسليم المساعدات النمساوية هى مدينة "ليمبرج" فى غرب أوكرانيا، وتشمل المساعدات أيضا خوذات وسترات للحماية فى مناطق الحرب.

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع النمساوية، كلوديا تانر، إن المساعدات تهدف إلى دعم السكان المدنيين الأوكرانيين فى حماية أنفسهم بشكل أفضل.

يشار إلى أن النمسا أرسلت حتى الآن 4 شحنات مساعدات إلى أوكرانيا ضمن 6 شحنات مخطط لها وستتوجه الشحنة الخامسة من المساعدات خلال أيام إلى منطقة أوزجورود فى أوكرانيا.