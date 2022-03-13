الغذاء العالمى يحذر من مجاعة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وذكر البرنامج - فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أوردتها قناة اليمن الفضائية - "إن العنف المتزايد والتدهور الاقتصادى فى اليمن، دفعا بالملايين إلى حافة المجاعة".

وأضاف أن هناك عائلات يمنية أصبحت تأكل أقل من المطلوب، بسبب خفض كمية المساعدات.. داعيا إلى مزيد من الموارد لمنع الملايين فى اليمن من الوقوع فى مزيد من الجوع.

كان البرنامج قد أعلن أكثر من مرة خفض كميات المساعدات عن ملايين اليمنيين جراء النقص الحاد فى التمويل.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" قد حذرت فى وقت سابق، من انزلاق ملايين اليمنيين إلى المجاعة، تأثرًا بالانهيار الاقتصادى فى البلاد التى تشهد حربا للعام الثامن على التوالى.