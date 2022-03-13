14 لاعبا يتقاضون أكثر من صلاح بالدوري الإنجليزي.. تعرف عليهم

تعقدت المفاوضات بين النجم المصري محمد صلاح، وفريقه ليفربول الإنجليزي، بسبب مطالب صلاح المادية التي لا يوافق عليها "الريدز".

يذكر أن صلاح ومدير أعماله الكولومبي رامي عباس، يخوضون مفاوضات معقدة مع ليفربول منذ بداية الموسم، لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وقال الصحفي فابريتسيو رومانو، مساء الجمعة، إن آخر عرض من ليفربول لصلاح، كان في ديسمبر الماضي، وأن المفاوضات "تدهورت" بن ليفربول وصلاح منذ حينها.

يذكر أن صلاح يتقاضى حاليا 200 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، وهو الراتب رقم 15 في ترتيب أعلى الأجور بالدوري الإنجليزي الممتاز، فمن هم النجوم الـ14 الذين يتقاضون أعلى من "الفرعون المصري"؟

14- فيرجل فان دايك

يتقاضى مدافع ليفربول فيرجل فان دايك 220 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، وذلك في اتفاق عقده الجديد مع ليفربول الصيف الماضي.

12- كافاني وستونز

في المركز 12، يتساوى مهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني، مع مدافع مانشستر سيتي جون ستونز، براتب 250 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

11- تيمو فيرنر

المهاجم الألماني تيمو فيرنر، الذي يعاني كثيرا منذ قدومه لتشلسي الإنجليزي، يتقاضى 272 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

9- نجما منتخب فرنسا

ويتساوى نجما المنتخب الفرنسي وأبطال العالم 2018، نغولو كانتي (تشلسي) وبول بوغبا (مانشستر يونايتد) في المركز التاسع، براتب 290 ألف جنيه أسترليني.

7- المواهب الإنجليزية

بينما يتساوى نجما مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، رحيم ستيرلنغ وجاك غريلش، بالمركز السابع، براتب 300 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

6- الهداف الضائع

يحل المهاجم البلجيكي العملاق روميلو لوكاكو سادسا، براتب 325 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، بالرغم من مستواه المتراجع كثيرا منذ انتقاله إلى تشلسي مطلع الموسم.

5- المدافع "الملكي"

مكافئة له لانتقاله من "الملكي" ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم، تلقى الفرنسي رافاييل فاران عقدا براتب أسبوعي يبلغ 340 ألف جنيه أسترليني.

4- جايدن سانشو

في المركز الرابع جاء الموهبة الإنجليزية جايدن سانشو، الذي انتثل من بوروسيا دورتموند لصفوف مانشستر يونايتد، براتب 350 ألف جنيه أسترليني.

3- الحارس الأمين

ظل حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا الأعلى أجرا في البريميرليغ لمدة طويلة، براتب 375 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، قبل أن يتراجع للمركز الثالث.

2- الساحر البلجيكي

وقع النجم البلجيكي كيفن دي بروين مؤخرا عقدا جديدا مع مانشستر سيتي، براتب ضخم بلغ 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.

1- رونالدو

ليس غريبا أن يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأعلى أجرا في الدوري الأقوى، حتى في سن 37 عاما، فهو من بين أفضل نجوم جيله. راتب "الدون" يصل إلى 510 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن التقارير أشارت إلى أن صلاح يريد عقدا جديدا مع ليفربول، براتب 400 ألف جنيه أسترليني، وهو ما يضعه في المركز الثاني بالدوري، متساويا مع دي بروين.