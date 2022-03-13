نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة الست ألذ كفتة بانية تجربوها بالخلطة السرية ورز لبناني وسلطة التازيكي الرهيبة في المقال التالي

طريقة عمل كفتة الست الذ واشهي كفتة يمكن اعدادها ميكس من المكونات لوجبة غداء أو عشاء شهية مع اضافة خلطة الأرز اللبناني بجانب طبق من سلطة الزبادي، فكما نعلم يعشق الكثيرين تناول الكفتة بجميع طرق اعدادها ولذلك اليوم نقوم سويا باعداد طبق من كفتة الست لطعم ولا اطيب بأقل مكونات واسهل طريقة، فدعونا نستعرض معنا بالسطور التالية كيفية الاعداد. طريقة عمل كفتة الست المكونات كيلو من اللحم المفروم نقسم على ثلاث اطباق.

ملعقتان من الزيت الزيتون.

نصف ملعقة من الملح.

كوب من الأرز المصري.

ملعقة من توابل السبع بهارات.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الفلفل الاسود.

بيضة.

نصف حزمة من البقدونس مقطعة. طريقة تحضر كفتة الست اولا نقسم كمية اللحم على ثلاثة اطباق في كل طبق نضع 400 جرام من اللحم المفروم والطبق الثالث نضع 200 جرام من اللحم. نضع في إناء صغير كوبمن الماء ونتركه على النار حتي يغلي ثم نضيف عليه الأرز ونصف ملعقة الملح ونتركه حتي ينضج، ثم نرفع الأرزمن على النار على جانب. في مقلاة على النار نضع كمية زيت الزيتون وعليها كمية اللحم الأخري ال400 جرام. ونضيف عليها البصلة المفرومة ونقلب جيدا ونتركها حتي تنضج تماما. نأخذ بعد ذلك اللحمة ونضع عليها كمية الأرز المطهي ويضاف عليها كمية اللحم النيئة الأخري، ثم نضع التوابل من فلفل الاسود والسبع بهارات والملح ونخلط جيدا. ثم نضيف البيضة والبقدونس ونخلط المكونات معا جيدا حتي يتشكل لديكي عجينة كفتة لينة نغطيها وندخلها الثلاجة لمدة ساعتين. في ذلك الحين نغسل جيدا الأرز البسمتي وننقعه لمدة ساعة في كمية من الناء ثم يصفي جيدا ونبدأ باضافة عليه رشة من السبع بهارات ورشة من الفلفل الأسود ورشة من الهيل ورشة من الملح ونخلط البهارات مع الأرز جيدا. ثم في إناء نضع ملعقة من السمن وبصلة مفرومة وكمية الللحم الملروم الـ 200 جرام ونقلب حتي تدخل في النضج نضيف عليها كمية الأرز البسمتي المتبل. ثم نضيف كوب من الماء ومرقة دجاج ونغطي الأرز لمدة 20 دقيقة على نار هادئة حتي ينضج تماما. نبدا باعداد سلطة الزبادي نحضر حبة من الخيار ونفرمها جيدا. في وعاء نضع علبة من الزبادي وعليها ملعقتان من عصير الليمون، ونصف ملعقة من مفروم الثوم ونصف ملعقة من الشبت ونخلط المكونات معا ونضيف عليهم الخيار بعد ما يصفي ونضيف رشة من الملح والفلفل الاسود ونقلب جيدا وبذلك جاهز طبق السلطة للتقديم. نخرج الكفتة من الثلاجة ونبدأ بتشكيلها على دوائر متوسطة الحجم ونرصها في طبق، نستمر على ذلك حتي نفاذ الكمية. في طبق أخر نخفق ثلاثة بيضات ونضع عليهم نصف كوب من الحليب السائل ورشة من الملح والفلفل الاسود ونقلب جيدا. وفيطبق أخر نضع كمية من البقسماط الناعم ونبدا نأخذ قطة من كفتة الست ونغمسها في طبق البيض ثم نخرجها في طبق البقسماط ونقلبها على الجانبين حتي تمتزج تماما بالقسماط من جميع الجوانب نستمر على تلك الطريقة حتي نفاذ كمية اللحم المتبل. نضع مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت ونتركه حتي يسخن ثم نسقط قطع الكفتة واحدة تلو الأخر وتقلب على الجانبين حتي تنضج وتقدم مع طبق سلطة الزبادي والأرز باللحم النفرومة وبالف هنا. عمر شويل - جدة كفتة الست ألذ كفتة بانية تجربوها بالخلطة السرية ورز لبناني وسلطة التازيكي الرهيبة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفتة الست ألذ كفتة بانية تجربوها بالخلطة السرية ورز لبناني وسلطة التازيكي الرهيبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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