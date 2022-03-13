نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة السياحة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عودة السياحة في السعودية من الامور التي تسعى المملكة العربية السعودية العمل عليها وخاصة بعد انقضاء نسبة كبيرة من فيروس كورونا، حيث تم إقامة العديد من الحفلات والمهرجانات في الرياض وذلك حتى يتم تشجيع السياحة، وتعويض الكثير من الخسارة التي حلت على المملكة بسبب جائحة كورونا، وفي السطور التالية نتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

عودة السياحة في السعودية

قال وزير السياحة أحمد الخطيب لرويترز إن المملكة تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية من بداية العام الجديد بعد عدة أشهر من التعليق بسبب كافة اللوائح الحكومية الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا, حيث أن السياحة ركيزة مهمة في خطة الرؤية السعودية 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط.

دخول السياح الى السعودية

ومن جانب آخر، أعلنت المملكة العربية السعودية، التي فتحت أبوابها للسياح الأجانب من خلال إطلاق نظام تأشيرة جديد للزوار من 49 دولة في سبتمبر 2019، حيث تأمل أن تساهم الصناعة بنسبة 10٪ في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

ومن جانبه، قال الوزير في مقابلة طويلة المدى: “نتحدث عن أوائل العام المقبل عندما يتعلق الأمر بالتأشيرات السياحية”. واضاف “اذا تحسن الوضع او حدثت تطورات ايجابية بخصوص وجود اللقاح فيمكننا التعجيل واعلان التاريخ الرسمي لعودة السياحة بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية”.

السياحة في السعودية 2022

كما أضاف الخطيب في بيان له في هذا الشأن إن قطاع السياحة تضرر بشدة ومن المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 35٪ إلى 45٪ بنهاية العام. ومع ذلك ، فإن التركيز على السياحة الداخلية خلال فصل الصيف قد خفف من حدة الضرر.

وأضاف أن “هذا الوباء خطر يصيب الجميع ، لكننا شهدنا صيفًا قويًا للغاية بعد فترة الإغلاق من يناير إلى مايو من عام 2020 و بشأن السياحة الداخلية قال الوزير: “زادت السياحة الداخلية بنسبة 30٪ سنويا متجاوزة التوقعات” وكشفت عن نمو أعلى من المتوقع, ومن جانب آخر، تم العمل على تنظيم السياحة الداخلية وخاصة في موسم الحج والعمرة لعام 2022، حيث تم الإعلان عن بعض الاجراءات

الاحترازية بشأن الإنتقال من وإلى المملكة، وذلك حفاظاً على صحة المعتمرين والمواطنين كما تم تحديد الأعداد التي توجد في أي مكان به تجمعات، وذلك للتقليل من خطر الإصابة، وعلى هذا تبدأ السياحة في السعودية أن تعود بأمان إلى طبيعتها.