نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون، أعلنت إدارة القبول المركزي بوكالة الداخلية عن نتائج القبول المبدئي على وظائف عسكرية للعنصر النسائي بالمديرية العامة للسجون، ودعت الإدارة جميع المتقدمات إلى سرعة معرفة النتائج وتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم، وإتباع كافة الإرشادات الخاصة لاستكمال عملية القبول، حتى يصبح قبول نهائي.

رابط نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على رتبة جندي مديرية السجون 1443:-

أوضحت المديرية العامة للسجون بأنه يمكن للمتقدمات لشغل وظيفة رتبة جندي، معرفة النتائج من خلال القيام بإتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على رابط ابشر للتوظيف.

يتم الضغط على نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على رتبة جندي بالمديرية العامة للسجون.

يتم استيفاء البيانات المطلوبة الأخرى من رقم الطلب ورقم الهوية ثم الضغط على بحث.

وأشارت المديرية العامة للسجون، بأنه هناك من التنبيهات يجب على المتقدمات الذين تم قبول طلباتهم القيام بها وهي كالتالي:-

الحضور لمقر المقابلة الشخصية بمقر لجنة القبول والتسجيل في المديرية العامة للسجون بالرياض وذلك بمركز القدرات النسائي ثم الدخول من البوابة الغربية.

يتم الحضور بداية من الساعة السابعة مع ضرورة إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة.

يجب على المتقدمات الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة قبل الدخول.

سوف يتم السماح فقط للمقبولات بدخول مقر اللجنة، ولن يتم السماح بدخول أي شخص أخر سواء مرافق أو مرافقة مع المتقدمة.

يجب على المتقدمات الالتزام بالمواعيد المحددة لحضور الاختبارات والمقابلة الشخصية.

القبول المبدئي لا يعد قبولاً نهائياً، وفي حالة التخلف عن الحضور في المواعيد المحددة، فإن ذلك يعد تنازلاً من قبل المتقدمة عن إتمام إجراءات عمليات القبول.

يذكر أن المديرية العامة للسجون، سبق وأن أعلنت في التاسع من شهر رجب الماضي، عن فتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي على رتبة جندي بمديرية السجون وذلك لمن تتوافر فيهن أبرز الشروط الآتية:-