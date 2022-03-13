منيو كودو الجديد 2022

إن كودو من المطاعم الشهيرة داخل المملكة السعودية، والأطباق التي يقوم بتقديمها طعمها رائع ومذاقها شيق، فهو يقدم لكم مجموعة متعددة ومتنوعة ومتميزة من الوجبات السريعة التي يحتاج لها الجميع خلال اليوم سواء من العاملين أو الطلاب أو غيرهم، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقدم لكم منيو كودو الجديد وطرق التواصل مع هذا المطعم.

منيو كودو الجديد

إن سلسلة مطاعم كودو تقدم لكم وجبات ممتازة ومتنوعة بالإضافة للحلويات الشهية والمشروبات، وإليكم المنيو وهو كالآتي:

وجبة ناتشو هالابينو الدجاج 34 ريال سعودي.

سويت تشيلي دجاج 34 ريال سعودي.

ساندوتش سوبر تريو 27 ريال سعودي.

سوبر تريو 34 ريال سعودي.

سندوتش ناتشو هالابينو دجاج ريال سعودي.

كودو دجاج الشامي 29 ريال سعودي.

كودو دجاج مكسيكي 29 ريال سعودي.

فيلي دجاج 30 ريال سعودي.

برجر دجاج 27 ريال سعودي.

وجبة فيجي 19 ريال سعودي.

لفينو ودجاج 28 ريال سعودي.

وجبة كودو حار 29 ريال سعودي.

كودو هندي بجاج 29 ريال سعودي.

كلوب ساندويتش 31 ريال سعودي.

كلوب توست الحبوب 31 ريال سعودي.

كودو دجاج فرنسي 29 ريال سعودي.

كواترو دجاج 29 ريال سعودي.

وجبة نباتية 19 ريال سعودي.

كودو اللحم 31 ريال سعودي.

وجبة دجاج مشوي 32 ريال سعودي.

الدجاج المشوي دايت 32 ريال سعودي.

منيو الإفطار

إن منيو الإفطار بمطعم كودو شيء أكثر من رائع وإليكم منيو الإفطار وهو كالآتي:

إفطار بتوست الحبوب 21 ريال سعودي.

كلوب كومبو بريكفاست 27 ريال سعودي.

بان كيك فراولة 17 ريال سعودي.

وافل نوتيلا 19 ريال سعودي.

ستيك مع البيض والتوست الأبيض 22 ريال سعودي.

وافل مابل 16 ريال سعودي.

أومليت بالجبنة مع الخبز الأسمر 16 ريال سعودي.

راب البيض والهوت دوج 13 ريال سعودي.

أومليت بالجبنة والخبز البنى 12 ريال سعودي.

وجبات الأطفال

يوفر مطعم الكودو وجبات للأطفال متميزة وشكلها جذاب، وإليكم منيو الأطفال بمطعم الكودو وهي كالآتي:

برجر الدجاج للأطفال 14 ريال.

ناجتس الدجاج للأطفال 14 ريال.

ساندويتش لفينو الأطفال 14 ريال.

ساندوتش الدجاج للأطفال 14 ريال.

الحلويات

هنا مطعم الكودو يقدم أشهى الحلويات وطعمها مختلف عن الجميع، وإليكم منيو الحلويات وهو كالآتي:

تويست اللوتس 9 ريال.

فروزن تويست شيكولاتة 8 ريال سعودي.

ليو يورك تشيز كيك 12 ريال سعودي.

فروزن تويست فراولة 8 ريال سعودي.

شوكو دريم كيك 10 ريال سعودي.

مشروبات كودو

يقدم مطعم الكودو مشروبات مثالية وإليكم منيو المشروبات وهو كالتالي: