نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو فطيرة الفلافل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مواطني السعودية هم شعب ذواق يحب الأكل، والمطبخ السعودي به أصناف متعددة، ولا يقوم المواطنين بتناول نوع بعينه من الأكلات، ولكنهم يفضلوا أن يجربوا كافة الأطعمة من جميع المطابخ العربية وكذلك الغربية، والفلافل أكل تراثية مصرية وبسبب التوافق والتقارب بين كلا الشعبين قد أصبح السعوديين يفضلون أن يتناولوا الفول والفلافل، ويضعوا عليهم من لمسات السعودية وأصبحت تقدم في مطاعم متعددة داخل المملكة، أما الآن سنقدم لكم منيو فطيرة الفلافل.

منيو فطيرة الفلافل

لقد تزايد البحث بمواقع التواصل عن قائمة الطعام التابع لمطعم فطيرة فلافل الجديدة، وإليكم منيو المطعم وهي كالآتي:

إن مطعم فطيرة الفلافل به أصناف متعددة وواجباته تحتوي على الفلافل فنجد وجبة البوكس العائليه التي بها 8 فطائر دجاج وبطاطس والصوص 66 ريال.

فطيرة الفلافل أو حتى الدجاج بالبطاطس والصوص 21 ريال، هذا بالنسبة للفلافل أما الدجاج 27 ريال.

ساندويتش كعكة الفلافل 7 ريال سعودي، أما عن الساندوتش المكسيكي للفلافل 8 ريال سعودي.

الفلافل سعرها 21 ريال والدجاج 27 بالإضافة للكريمة والبطاطس.

عرض الفور قايز أربع سندوتشات مصنوعة من خبز التورتيلا دجاج أو فلافل ومعهم الصوصات وتميزه 23 ريال لهذا العرض بالنسبة للدجاج أما الفلافل 16 ريال.

بيتزا الفلافل 16 ريال.

بيتزا دجاج 21 ريال.

البيتزا بالخضروات 16 ريال.

فلافل فرن 18 ريال.

صحن الفلافل 16 ريال.

صحن الحمص 7 ريال

فلافل القوارب 15ريال.

فطيرة فلافل 9 ريال.

فطيرة الدجاج 13.

واجبة كوجك 18 ريال.

بوكس العائلة من الفطائر 50 ريال.

الإضافات الجانبية لفطيرة الفلافل

هناك بعض الإضافات التي يقدمها مطعم فطيرة فلافل، وبإمكان الجميع أن يستعينوا بها إلى جانب الوجبات الخاصة بهم أو حتى يزيد بها على الطعام، وإليكم هذه الإضافات الجانبية، وهي كالآتي:

الشطة الشامية واحد ريال.

الطحينة واحد ريال.

صوص سبيشيال الحار 2 ريال.

صوص سبيشيال العادي 2 ريال.

بطاطس مقلية 5 ريال.

مشروبات فطيرة فلافل

إن مطعم فطيرة الفلافل يقدم لكم مشروبات متعددة إلى جانب الطعام، وإليكم المشروبات وهو كالآتي:

سبرايت 2 ريال.

المياه 3 ريال.

فانتا البرتقال 2 ريال.

كوكاكولا 3 ريال.

تقييم المطعم على جوجل

إن مطعم فطيرة الفلافل قد حصل على التقييم الأعلى بجوجل من أشخاص كثيرين، فالجميع قد أعجبوا بالمطعم والمأكولات التي تقدم به، كما أنهم قدموا شكر للإدارة بشأن الأسعار والمذاق اللذيذ للطعام فأسعار المطعم تناسب كافة الفئات وغير باهظة.