نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة زوار موقعنا الأعزاء لا يخفي علي أي مواطن سعودي أن الحاجة الملحة لوجود عائد مادي لأي موظف بالقطاعين العام والخاص بالمملكة ، هو ضرورة قوصي لتوفير المعيشة بعد بلوغ سن التقاعد ، وبناء عليه ومن منطلق حرص حكومة المملكة العربية السعودية ، علي ضمان حياة كريمة لمواطنيها فقد تم انشاء نظام للضمان الاجتماعي ينظم وجود معاشات للمتقاعدين ، ومؤخراً استحدث برنامج الضمان الاجتماعي المطور sbis ، ومن خلال مقالنا اليوم بخصوص شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ، نستعرض طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للموظفين بالخطوات ، و شروط التقديم على المعاش الضماني المطور ، ويمكنكم التعرف علي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالمملكة عبر موقعنا ثقفني.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي يخضع الحصول علي الضمان الاجتماعي المطور لشروط هامة تعرف بـ شروط الضمان الاجتماعي المطور نستعرضها كالآتي :

التقدم في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيد السعودي الجنسية فقط.

تطبق بعض الاستثناءات علي شرط جنسية المتقدم لبعض الفئات.

يجب أن لا يزيد دخل الأسرة عن 1100 ريال في الشهر.

لا يزيد دخل الفرد المستقل عن 550 ريال شهرياً.

لابد من تقديم كل الخدمات الصحية والتعليمية لأبناء أسرة المستفيدة.

التزام أفراد الأسرة المستحقين ببرامج التوظيف والتدريب المتاحة للحصول علي وظائف.

ألا يكون المستحق مقيماً في احدي دور الرعاية أو الإيواء التابعة للدولة بصور كاملة.

عدم امتلاك المستفيد لأصول أو ملكيات ذات قيمة مالية مرتفعة.

ويمكن الدخول إلي الضمان الاجتماعي المطور نفاذ ، عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد أو عبر موقع الوزارة بالخطوات في الفقرة التالية مع اتباع شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن للسعوديين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 عبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلي رابط التسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية. الضغط علي ” تسجيل حساب جديد” . تعبئة جميع الحقول المطلوبة مثل : رقم الهوية الوطنية.

الهاتف الجوال الخاص بالمستفيد .

تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم وفق التقويم الهجري. تكوين كلمة السر ثم إعادة تأكيدها مرة أخرى. بعدها بوضع رمز التحقق ثم تقوم بالموافقة علي الشروط والأحكام. بعد ذلك عليك بالضغط علي ” توثيق”. أخيراً تقوم بالدخول بالبيانات و بعدها تقديم طلب الاستحقاق.

والفيديو التالي يوضح شرح مبسط كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للعاطلين عبر الجوال :

ويستوجب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 استيفاء كافة الاشتراطات ، ويمكن متابعة أخبار التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد علي موقع تويتر بمتابعة حسابه.