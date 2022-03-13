عاجل- الهند تنقل سفارتها من أوكرانيا إلى بولندا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة الهندية - فى بيان أوردته قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الإنجليزية - أنه "فى ضوء الوضع الأمنى سريع التدهور فى أوكرانيا، بما فى ذلك الهجمات فى الأجزاء الغربية من البلاد، لقد تقرر نقل السفارة الهندية فى أوكرانيا بشكل مؤقت إلى بولندا"، مضيفة أنه سيتم إعادة تقييم الوضع فى ضوء حدوث المزيد من التطورات.
وأشارت القناة إلى أن هذه التطورات تأتى بعد وقت قصير من ترؤس رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، اجتماعا رفيع المستوى للنظر فى الاستعداد الأمنى للهند والصراع الدائر فى أوكرانيا.
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