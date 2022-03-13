عاجل- أسلحة كيماوية.. ناتو يحذر روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج- اليوم الأحد- إن خطوة كهذه ستكون جريمة حرب، واصفا المزاعم حول معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية فى أوكرانيا بـ"السخيفة"، وأنه يجب التحلى باليقظة لأنه من الممكن أن تخطط روسيا لعمليات بأسلحة كيماوية.

على صعيد متصل، يستعد حلف الناتو وشركاؤه غدا الإثنين، فى البدء بتدريبات دفاعية كبيرة فى النرويج لاختبار قدراتهم على مساعدة الدول الشريكة، وجعل الجيوش الغربية أكثر صلابة فى القتال برا وبحرا وجوا، مشيرا إلى أن تلك المناورات كانت مقررة منذ فترة طويلة لكن الهجوم الروسى يعطيها أبعاد خاصة.

ويشارك بالمناورات نحو 30 ألف عسكرى و200 طائرة ونحو 50 بارجة من 27 دولة.