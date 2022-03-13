عاجل.. البابا فرنسيس يدعو إلى وقف العنف فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى وقف العنف فى أوكرانيا، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت منذ 24 فبراير الماضى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





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