جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "اليونيسيف"، قال البيان الصادر عن ممثل المنظمة فى اليمن، فيليب دواميل، إنه "منذ تصاعد النزاع فى اليمن قبل حوالى سبع سنوات، تحققت الأمم المتحدة من مقتل وإصابة أكثر من 10200 طفل، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير".
كما أشار البيان إلى تقارير حول مقتل أو إصابة 47 طفلاً على الأقل، خلال أول شهرين من العام الجارى 2022، فى مناطق عدة فى اليمن.
ودعت المنظمة الأممية "أطراف النزاع وأولئك الذين بإمكانهم التأثير عليهم لحماية المدنيين حيثما كانوا"، مشددة على أنه "يجب الحفاظ على سلامة ورفاه الأطفال وضمان حمايتهم فى كافة الأوقات".
وقالت اليونيسيف: "قد حان الوقت للتوصل إلى حلٍ سياسى مستدام حتى يتسنى لليمنيين وأطفالهم أن يحظوا بالعيش فى السلام الذى يستحقون"، بعدما خيم العنف والبؤس والحزن على ملايين الأطفال والعائلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 آلاف طفل.. الأمم المتحدة تعلن حصيلة ضحايا اليمن خلال 7 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.