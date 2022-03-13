10 آلاف طفل.. الأمم المتحدة تعلن حصيلة ضحايا اليمن خلال 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "اليونيسيف"، قال البيان الصادر عن ممثل المنظمة فى اليمن، فيليب دواميل، إنه "منذ تصاعد النزاع فى اليمن قبل حوالى سبع سنوات، تحققت الأمم المتحدة من مقتل وإصابة أكثر من 10200 طفل، ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير".

كما أشار البيان إلى تقارير حول مقتل أو إصابة 47 طفلاً على الأقل، خلال أول شهرين من العام الجارى 2022، فى مناطق عدة فى اليمن.

ودعت المنظمة الأممية "أطراف النزاع وأولئك الذين بإمكانهم التأثير عليهم لحماية المدنيين حيثما كانوا"، مشددة على أنه "يجب الحفاظ على سلامة ورفاه الأطفال وضمان حمايتهم فى كافة الأوقات".

وقالت اليونيسيف: "قد حان الوقت للتوصل إلى حلٍ سياسى مستدام حتى يتسنى لليمنيين وأطفالهم أن يحظوا بالعيش فى السلام الذى يستحقون"، بعدما خيم العنف والبؤس والحزن على ملايين الأطفال والعائلات.