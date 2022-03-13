غباء وهستيريا.. ترامب يشن هجوما عنيفا على بايدن بسبب الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب خلال تجمع حاشد فى ولاية كارولينا الجنوبية: "جو بايدن هو رئيس الدولة الأكثر ثراء بالطاقة على هذا الكوكب، لكن بسبب الهستيريا المناخية لحزبه.. أوقف بايدن إنتاج النفط والغاز الطبيعى الأمريكى".
وتابع: "والآن بايدن يزحف حول العالم راكعا على ركبتيه ويتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفنزويلا من أجل النفط بعد تخليه عن الطاقة الروسية.. لا أحد بهذا الغباء".
وأضاف ترامب أن بايدن بتحركه هذا "يبيع أيضا الشعب الشجاع فى كوبا وفنزويلا، يتذلل تحت أقدام نظام مادورو الغنى بالنفط والوحشي".
وقال: "العالم كله يضحك على الولايات المتحدة"، معتبرا أن أمريكا لن تكون قادرة على إنهاء اعتمادها على النفط الروسى قبل أن تلتزم بـ "إنهاء حرب بايدن السخيفة على الطاقة الأمريكية"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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