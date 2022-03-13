حادث أليم يفاقم أزمة أوكرانيا.. حالة وفاة وعشرات الجرحى

أوردت الإذاعة الحكومية الإيطالية أن حافلة تقل عشرات اللاجئين من أوكرانيا انقلبت على طريق سريع شمالي إيطاليا، ما أسفر عن مقتل راكبة وإصابة عدد آخر بجروح لا تهدد حياتهم.

وقالت إذاعة "راي" إن امرأة لقيت حتفها في الحادث وتم إجلاء من كانوا على متن الحافلة بعد الحادث الذي وقع في وقت مبكر من الأحد بالقرب من بلدة فورلي.

وكشفت الشرطة الإيطالية أنه يجري التحقيق في الحادث.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحافلة كانت تقل 50 لاجئا أوكرانيا، مضيفة أنها كانت متجهة جنوبا إلى مدينة بيسكارا الساحلية.

وتابعت أنه تم نقل الركاب إلى ثكنات شرطة قريبة للحصول على مساعدات أولية، وسيستأنفون رحلتهم في وقت لاحق.

ودخل حوالي 35000 لاجئ أوكراني إلى إيطاليا من الفارين من العملية العسكرية الروسية، معظمهم عبر حدودها الشمالية الشرقية مع سلوفينيا.

وتقع فورلي في إقليم إميليا رومانيا الواقع على البحر الأدرياتيكي، والذي استقبل حتى الآن حوالي 7000 لاجئ.