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عمر شويل - جدة هل الدراسة في رمصان حضورية ؟، سؤال يشغل الكثيرين؛ حيث أن في الآونة الأخيرة قد تم إجراء العديد من التعديلات والتغيرات في التعليم السعودي، مما أدى إلى إنتشار الكثير من الأخبار عن توقف الدراسة في شهر رمضان المبارك، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نُعلنكم بكافة التفاصيل المتعلقة بالدراسة وأهمها سيتم الإجابة عن ما إذا كانت حضورية في رمضان أو لا… فتابعونا.

نظام الدراسة في رمضان 2022 تسعى وزارة التعليم في المملكة السعودية على البحث عن طرق مفيدة وبسيطة للدراسة خلال شهر رمضان؛ حيث أنها تضع راحة الطلاب في المقام الأول، كما انها تريد أختيار أفضل الأوقات في الشهر للدراسة كي تُمكن الطلاب من الدراسة بجانب إستمتاعهم بفضائل الشهر الكريم، ولتساعدهم في إنجاز الدروس والدراسة بشكل أفضل. هل الدراسة في رمضان حضورية ؟

الإجابة هي نعم، قررت الوزارة أن تستمر الدراسة حضورية خلال شهر رمضان؛ وذلك لأن الوزارة لم تُبدي بإي تصريح ينفي ذلك، كما أن وزارة التعليم السعودية أعلنت عن أنها ستُقلل من عدد ساعات الدراسة الحضورية في الشهر الكريم، وذلك لأجل راحة الطلاب، كما أنها قد حددت عدد أربع ساعات فقط دراسة حضورية بالنسبة لكلاً من الرحلة المتوسطة والثانوية وذلك خلال شهر رمضان فقط، وبالنسبة لكلاً من المرحلة الإبتدائية ومرحلة رياض الأطفال فسوف تكون مدة الدراسة ثلاث ساعات فقط.

رابط موقع وزارة التعليم السعودية يمكن لأي طالب أوة ولي أمر بالمملكة الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية ليتمكن من معرفة كافة المعلومات المتعلقة بقرارات الوزارة أو التعديلات التي أجرتها الوزارة أو النظام الدراسي، كما أن يمكن من خلال الموقع الرسمي أن تتعرف عن المعلومات التي تخص المؤسسات التعليمية في السعودية، وللتمكن من الدخول إلى الموقع فعليك بالنقر على ” وزارة التعليم السعودية”. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا الدراسة في رمضان حضورية والذي قما من خلاله بالرد على هذا السؤال، كما أننا قد قدمنا لكم الرابط الرسمي لوزارة التعليم السعودي نرجو أن نكون قد أفدناكم ولأي إستفسار فعليكم بالتواصل معنا عبر إرسالكم التعليقات وسيتم الرد عليها.

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