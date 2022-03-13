نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج نظام نور noor.moe.gov.sa وخطوات استخراج التقارير بالرقم السري (ابتدائي – متوسط) في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الطلاب بالإضافة إلى أولياء الأمور يتساءلون بشأن استعلام نتائج نظام نور noor.moe.gov.sa استخراج التقارير بالرقم السري، خاصةً بعدما تم الانتهاء من خوض كافة الاختبارات المقررة على الطلبة في جميع المراحل التعليمية، حيث يرغب الجميع في معرفة العلامات التي استطاع التحصل عليها، بالإضافة إلى معرفة الأكاديمية التي سيلحق بها بناءا على درجاته المتحصل عليها، تابعونا لمعرفة تفاصيل أكثر بخصوص هذا الموضوع.

استعلام نتائج نظام نور noor.moe.gov.sa استخراج التقارير بالرقم السري

بمجرد الانتهاء من الاختبارات المقررة على الطلبة خلال هذا العام الدراسي، بدأت عمليات التصحيح داخل المدارس على يد المختصين في ذلك الأمر، وبعدما تم رصد علامات الطلبة ومراجعتها للتأكد من صحتها تماما، تم اعتماد جميع النتائج الخاصة بكافة المراحل التعليمية، ثم تم رفعها عبر نظام نور الإلكتروني ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال المنصة.

كما يمكن من خلال نظام نور التعرف على نتيجة طلاب الثانوية، بالإضافة إلى معرفة التقارير الشهرية الخاص بمستوى الطلاب والتي تقدم من قبل المعلمين، وبالتالي يمكن لأولياء الأمور متابعة المستوى الدراسي لأبنائهم والوقوف على نقاط الضعف وحلها بكل سهولة، ويعد هذا الأمر أحد أهم الأهداف التي تم إنشاء تلك المنصة من أجل تحقيقها.

موعد ظهور نتائج الطلاب (ابتدائي – متوسط)

من المفترض أن يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بتلك المراحل السابق ذكرها، نظراً لكون جميع الطلاب قد انتهوا من تأدية الاختبارات الخاصة بهم، حيث انتهى طلاب المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى المرحلة المتوسطة من جميع الاختبارات، أما بالنسبة لبقية المراحل التعليمية فمن المقرر أن يكون اليوم الخميس العاشر من مارس الجاري 2022 م هو الأخير، ويتم بعدها إعلان كافة النتائج لجميع المراحل التعليمية داخل المملكة.

كما يجب التنويه على أنه من المفترض أن تعلم نتائج المرحلة الابتدائية يوم الأربعاء الموافق 9 مارس أو الخميس 10 مارس، أما بالنسبة لبقية المراحل التي انتهت حديثا من الاختبارات الخاصة بهم، فمن المعتاد أن تظهر النتائج خلال ثلاثة أيام أو أربعة أيام كحد أقصى، بعدما يتم انتهاء كافة الأعمال الخاصة بالكنترول واعطاء كل طالب حقه.

تمكن هذا النظام المستحدث من حل كثير من المشكلات التي كانت تواجه العملية التعليمية في ظل الأزمة الحالية، حيث تمكن الطلاب من التواصل مع معلميهم بكل سهولة من خلال شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية متابعة أولياء الأمور لمستوى الأبناء ومعرفة أي مشكلات تتعلق بالدراسة قد تواجههم، وأي استفسار عليكم تركه في تعليق.