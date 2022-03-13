نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات نصف نهائي كأس الملك 2021-2022 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات كأس الملك 2021-2022، مع قرب موعد نصف نهائي مباريات كأس الملك في السعودية فقد قامت لجنة المسابقات في المملكة بالإعلان عن مواعيد مباريات كأس الملك 2021/2022 المتبقية وهي من أهم البطولات الرياضية التي يتابعها فئة كبيرة من الأشخاص في الخليج العربي والدول العربية، وفي السطور القادمة نعرفكم على تفاصيل مباريات كأس الملك ومباريات نصف النهائي.

نظام مباريات كأس الملك

في الثامن من شهر نوفمبر الماضي من عام 2021 تم إجراء قرعة مباريات كأس الملك لتحديد الفرق التي ستواجه بعضها، وتعمل تلك المباريات بنظام خروج الفريق الخاسر من المباراة الأولى مثل باقي مباريات الكأس الأخرى الموجودة، وحتى الآن انتهت مباريات ثمن وربع النهائي في مباريات كأس الملك وتبدأ مباريات نصف كأس الملك في الثالث من شهر أبريل ومن ثم بعدها يتم تحديد موعد نهائي مباريات كأس الملك من خلال اتحاد كرة القدم.

وقد كانت مباريات خادم الحرمين الشريفين الأخيرة مشوقة إلى درجة كبيرة وجذبت إليها الأنظار حينما بدءت الفرق الكبرى المعروفة بالخروج واحدة تلو الأخرى، ومن وصل إلى النهائي هم فريق الفيصلي وفريق التعاون ومن فاز باللقب النهائي كان فريق العنابي في وسط مفاجأة وذهول من جميع المشجعين والمشاهدين.

جدول مباريات كأس الملك 2021-2022

بدءت أولى مباريات كأس الملك أو كأس خادم الحرمين الشريفين في العشرين من شهر ديسمبر من عام 2021 واستمرت حتى الثاني والعشرين من الشهر وكانت تلك هي مباريات ثمن النهائي، ومن ثم بدءت بعدها مباريات ربع نهائي كأس الملك في الواحد والعشرين من شهر فبراير الماضي، أما عن بداية نصف نهائي كأس الملك فهي في الثالث من شهر أبريل، وإلى الآن لم يحدد موعد مباريات النهائي في البطولة.

وفرق نصف نهائي كأس الملك المشاركة هم فريق الاتحاد ضد فريق الفيحاء وتقام المباراة بينهما في الرابع من شهر أبريل يوم الاثنين وذلك على أرض المدينة المجمعة الرياضية، أما المباراة الثانية فهي بين فريق الشباب وفريق الهلال في الثالث من شهر أبريل وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد، والفائزين في المباراتين يتواجها في نهائي مباريات كأس الملك.