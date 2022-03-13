نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة هتعملي بيها المكرونة النجرسكو بالفراخ والبشاميل على أصولها وتحضيرها مثل الجاهزة في المطاعم في المقال التالي

طريقة عمل المكرونة النجرسكو، تعتبر المكرونة من أخف الاكلات التى تعد في وقت قصير وبمنتهى السهولة، وهي من الوجبات السريعة التى يعشقها بعض الأشخاص لمذاقها اللذيذ الشهي، وتعد بأكثر من طريقة حيث يوجد منها بالصلصة الحمراء أو الصلصة البيضاء أو البشاميل أو النجرسكو، وهذا سوف ما نتحدث عنه في مقالنا هذا وهو طريقة تحضير المكرونة النجرسكو فى المنزل بابسط الطرق. طريقة عمل المكرونة النجرسكو المقادير:- نصف كيلو من المكرونة الاسباجتى.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

ماء لسلق المكرونة.

مقادير حشوة النجرسكو:-

ثمرة بصل مفرومة.

نصف كيلو من شرائح صدور الدجاج مقطعة صغير.

ثمرة فلفل أخضر رومى مقطع صغير.

وثمرة فلفل أحمر مقطع صغير.

ثمرة فلفل أصفر مقطع.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ونصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

نصف ملعقة من البابريكا.

مقادير طبقة البشاميل:-

٤ معالق كبيرة من الدقيق.

و٤ معالق من الزبد دة أو السمن.

٤ أكواب من الحليب.

نصف كوب جبن موزاريلا مبشورة.

ونصف كوب جبن شيدر مبشورة.

نصف كوب جبن رومى مبشورة.

رشة ملح.

رشة جوزة الطيب. خطوات تجهيز المكرونة بالفراخ في وعاء على النار نقوم بوضع كمية من الماء لسلق المكرونة وعند الغليان نقوم بإضافة الملح الزيت ثم نقوم بإضافة المكرونة ونتركها حتى تنضج تماماً. في مقلاة على النار نقوم بوضع الزبدة وعليها البصلة المفرومة وتقلب حتى يذبل لونها، ثم نقوم بإضافة شرائح الدجاج ونقلب حتى تقترب من التسوية. نقوم بوضع شرائح الفلفل الألوان ونستمر في التقليب حتى تمام تسوية الخضار والدجاج نقوم بإضافة التوابل بالتدريج ونقلب حتى تتجانس المكونات تماما. في وعاء آخر على النار نقوم بوضع السمن أو الزبدة وعند ما تصلح سائلة نقوم بوضع الدقيق ونقلب حتى ياخد اللون الذهبي ثم نقوم بإضافة الحليب الدافئ تدريجياً ونحرك المكونات بالمضرب اليدوى حتى لا يتكتل الدقيق ثم نقوم بإضافة الملح وجوزة الطيب ونقلب حتى نحصل على سائل ناعم كريمى. نقوم بتحضير صينية مربعة ونقوم بوضع نصف كمية المكرونة في اسفل الصينية وعليها ملعقتين من صلصة البشاميل ونقلب ثم نقوم بإضافة الدجاج وتفرد في الصينية. نضيف باقي كمية المكرونة أعلى الصينية ونضغط قليلاً ثم نقوم بوضع باقي كمية البشاميل على الوجه ويرش عليها الجبن المبشورة. نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة أو حتى تمام النضج. وقد ذكرنا سابقاً طريقة عمل المكرونة باللحمة وبالبشاميل في البيت. تخرج من الفرن وتترك لتبرد قليلاً ثم تقدم في أطباق التقديم بجانب الفراخ البانيه والسلطة. عمر شويل - جدة أسهل طريقة هتعملي بيها المكرونة النجرسكو بالفراخ والبشاميل على أصولها وتحضيرها مثل الجاهزة في المطاعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة هتعملي بيها المكرونة النجرسكو بالفراخ والبشاميل على أصولها وتحضيرها مثل الجاهزة في المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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