عاجل- تحرير 89 مركزا سكنيا شرقى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت القيادة الشعبية لإقليم دونيتسك، اليوم الأحد، تحرير 89 مركزًا سكنيا داخل الإقليم، وسط استمرار الحصار على مدينة ماريوبول الواقعة على بحر آزوف، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.





وقالت قيادة دونيتسك فى بيانها: "مع حلول يوم 13 مارس 2022، حررت قوات إقليم دونيتسك الشعبية، 89 مركزًا سكنيًا، بما فى ذلك بافلوفكا ونيكولسكويه وفلاديميروفكا وبلاجوداتنوى".

وكانت قوات الإقليم أعلنت، أمس السبت، أن قوات تمكنت من تحرير 85 بلدة وقرية، فيما تواصل القوات الحصار على مدينة ماريوبول، الواقعة على بحر آزوف الاستراتيجى.

وكانت ماريوبل التى يقطنها 450 ألف نسمة، ثانى أكبر مركز سكنى فى دونيتسك الشعبية منذ عام 2014، إلا أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة عليها لكن فى يونيو من نفس العام، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن الصراع سخونة فى شرق أوكرانيا.