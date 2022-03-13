بريطانيا: الهجوم الروسى قرب حدود بولندا «تصعيد كبير»

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأوكرانية، قد أعلنت اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت قاعدة جوية فى منطقة لفيف غرب أوكرانيا، وبالقرب من الحدود مع بولندا، بضربة جوية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.

كما أشار بيان الإدارة المحلية فى لفيف إلى أن القوات الروسية "شنت ضربة جوية على المركز الدولى لحفظ السلام والأمن"، وأفادت المعلومات الأولية بأنهم أطلقوا ثمانية صواريخ، وسط أنباء عن احتمالات وجود ضحايا.