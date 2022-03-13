عاجل- روسيا تعلن حصيلة الخسائر الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أوضح أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، أن إسقاط القاذفة كان بالقرب من بلدة لوبيموفكا فى مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وكشف بيان متحدث الجيش الروسى عن تدمير 3687 هدفا تابعا للبنى التحتية العسكرية فى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك، "من بينها 99 طائرة و128 مسيرة و1194 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة، و121 راجمة صواريخ و443 مدفعًا و991 مركبة عسكرية خاصة".