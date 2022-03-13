مصر تنتعش بكميات كبيرة من القمح.. والموعد قريب جدا

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الرسمي للحبوب في مصر، الأحد، إن شحنة مُتعاقد عليها من القمح الروسي حجمها 63 ألف طن ستصل إلى موانئ البلاد خلال أيام.

وأضافت الهيئة أن مصر ستستقبل أيضا كمية مماثلة من القمح الأوكراني والروماني في غضون أيام، وفق "رويترز".

وذكرت الهيئة في بيان أن مصر تسلمت بالفعل 63 ألف طن من القمح الفرنسي في الثامن من مارس وكمية مماثلة من القمح الروماني في الخامس من مارس.

وتعمل مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على شراء القمح من مصادر أخرى بخلاف مورديها الرئيسيين روسيا وأوكرانيا اللتين تعرقلت صادراتهما بسبب القتال الدائر في أوكرانيا.