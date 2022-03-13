نجوم تشلسي في ورطة كبيرة.. "عقوبات أبراموفيتش" تلاحقهم

تقارير إخبارية إن نادي تشلسي سيتخلى عن الطائرات الخاصة والفنادق المصنفة ذات الخمس نجوم، بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالك الفريق الروسي رومان أبراموفيتش.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن تشلسي يعاني من انعدام الأمن المالي، في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والعقوبات التي فرضتها دول غربية على روسيا ورجال أعمالها.

وقد تم تجميد جميع أصول الملياردير الروسي (55 عاما)، الخميس الماضي، كما جمدت المصارف حسابات تشلسي وبطاقات الائتمان.

وبموجب العقوبات، لا يمكن للفريق الإنجليزي العمل كمؤسسة، حيث لم يعد مسموحا لهم بيع تذاكر المباريات أو البضائع، أو الموافقة على عمليات مالية جديدة، أو إنفاق أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني على السفر خارج المدينة.

وأوضح المصدر أنه سيتعين على "البلوز" الآن استخدام شركات الطيران منخفضة التكلفة، مثل "Easyjet"، كما تم إخبار اللاعبين بأنه لن يتم في المستقبل القريب السفر عبر طائرات خاصة أو الإقامة في فنادق 5 نجوم.

وقال مسؤول في النادي: "بالنظر إلى عدد الموظفين الذين يسافرون مع النادي في كل مباراة خارج المدينة، لن يكون المبلغ الذي تم تحديده (20 ألف جنيه إسترليني) كافيا لمواكبة المعايير التي اعتاد عليها اللاعبون".

وكان أبراموفيتش واحدا من 7 رجال أعمال روس تعرضوا لعقوبات من الحكومة البريطانية، على خلفية الحرب في أوكرانيا، ولقربهم من الرئيس فلاديمير بوتن.