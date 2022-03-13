نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول بالرقم الامتحاني وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الاول يهتم عدد كبير من الطلاب والطالبات بالبحث في هذه اللحظات عن لينك نتائج الثالث متوسط 2021 حيث ينتظر العديد من الطلاب في كل أنحاء محافظات العراق ظهور نتائج الثالث المتوسط اليوم الثلاثاء وقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتحديد موعد اعلان نتيجة الصف الثالث متوسط العراق، وأكدت علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي ، أنه سوف يتم الاعلان الرسمي اليوم 31 أغسطس فور أن يقوم وزير التعليم باعتماد النتائج، كانت امتحانات الثالث المتوسط قد بدأت رسمياً في الأول من شهر أغسطس، تحت إجراءات شديدة لحماية الطلاب تحت اشراف وزارة الصحة والتعليم، وكانت لجان التصحيح قد انتهت تماما من عملها في كل اللجان الامتحانية المنتشرة وتم التصحيح وسط إجراءات شديدة من أجل حماية المصححين من حدوث أى إصابات لهم، كما الانتهاء من المراجعة وكذلك رصد مشوف الناجحين في كل المدارس.

إعلان نتائج الثالث متوسط 2021 العراق

هناك حالياً حالق قلق شديدة بين أولياء الامور لطلاب الثالث متوسط يرغبون في الاطمئنان علي نتائج الطلاب، حيث يعتقدون أن اعلان نتائج الثالث المتوسط قد تأخر كثيراً هذا العام وذلك بعد أن كان مقرر أن تبدأ الامتحانات في شهر يوليو الماضي الا أنه قد صدر قرار بتأجيل امتحانات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي،وذلك بعد الموجدة شديدة الحرارة التي لم تحدث منذ سنوات، وبسببها حدث انقطاع مستمر للكهرباء في العديد من الاماكن بالعراق وكان من الصعب أن يذهب الطلاب للامتحانات في هذا الوقت، من ناحية اخري بمجرد الانتهاء من التصحيحات وتدقيق ملاحظات الطلاب والطالبات في العراق. أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ، اليوم السبت ، 12 آذار / مارس 2022 ، عن إعلان نتائج المتوسط ​​الثالث الخارجي لعام 2022 خلال الساعات المقبلة في جميع محافظات العراق، طمئن الطلاب إلى أن معدلات النجاح لهذا العام أعلى من معدلات النجاح في العام السابق. ولأن وزارة التربية والتعليم تهتم بسلامة الطلاب فقد وفرت لهم القدرة على الحصول على معلومات عن نتائج المتوسط ​​الثالث لبابل 2022 وجميع محافظات العراق عبر الانترنت مما وفر عليهم الوقت والجهد.

رابط نتيجة الثالث المتوسط

صرح المتحدث باسم وزارة التربية العراقية حيدر فاروق أنه قد دخل الامتحانات من طلاب الصف الثالث المتوسط أكثر من 650 ألف طالب وطالبة كانوا قد أدوا امتحانات الثالث المتوسط، ومن المنتظر أن يتم اعلان نتيجة الثالث عبر رابط وزارة التربية العراقية، وسيتم اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط في كل محافظات العراق كركوك ونينوي والانبار وبابل والبصرة وبغداد وصلاح الدين والسيلمانية والمثني وميسان وكربلاء وكافة المحافظات.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط

اولا يقوم الطالب للبحث عن نتيجته بالنقر علي رابط اوزارة التربية العراقية.

سيكون مطلوب تسجيل بيانات الطالب حيث يتم ادخال الاسم ثلاثي الخاصب بالطاب الذي دخل امتحانات الثالث متوسط

ثم بعد ذلك يتم كتابة رقم الجلوس الخاص به.

يمكن للطالب ايضا تسجيل المنطقة التابعة له، واسم المدرسة الذي ادي الطالب امتحانه بها

ويقوم بعد ذلك باختيار الصف

الخطوة التالية هي القيام بالضغط على استعلام.

سوف تظهربعدها سوف تظهر نتيجة الطالب

تحديث: أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه تم اعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط القسم المهني ، حيث قامت هيئة الرقابة بمراجعة أوراق الامتحانات وجمع الدرجات للطلاب ، والتي سيتم نشرها إلكترونيا وسيتم ذلك عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع السومرية مع استمرار تطبيق إجراءات الصحة والسلامة بسبب تأثير Covid-19، كما ذكرنا سابقاً، تواصل وزارة التربية والتعليم في العراق تنزيل نتائج امتحانات السنة الثالثة المتوسطة الخارجية على موقع وزارة التربية والتعليم حرصاً منها على منع إصابة الطلاب بفيروس كورونا المستجد. سيتم استخدام الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق لإكمال عملية تقديم النتائج. السنة الثالثة ، المتوسط ​​الخارجي ، بشرط أن يتمكن جميع الطلاب ، بمن فيهم الفتيان والفتيات ، من الوصول إلى هذه النتائج عبر الإنترنت.