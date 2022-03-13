الاستعلام عن الاقساط المتبقية من بنك التسليف برقم الهوية 1443

الاستعلام عن الاقساط المتبقية من بنك التسليف داخل المملكة العربية السعودية، تعد من الأمور التي استفاد منها الكثيرون كما انها احدى الخدمات التي يقدمها البنك لتقديمها لجميع العملاء حتى يتمكنوا من الاستعلام ايضا لحاجاتهم الشخصية ومعرفة ايضا عدد الأقساط التي تتواجد عليهم المدة التي من خلالها يتم دفع الأقساط و يتم سدادها ومن خلال هذا المقال سوف نكتشف جميع التفاصيل التي تختص الأقساط المتبقية عند بعض الاشخاص على أرض المملكة العربية السعودية، بجميع أماكنها المتفرقة.

الاستعلام عن أقساط بنك التسليف برقم الهوية

يساهم البنك في تقديم عدد كبير من الخدمات الرائعة على الإطلاق والتي تساعد على التعرف ايضا الأقساط المتبقية، لذلك يمكننا أيضا أن نقوم تعرف على أقساط الخاصة لبنك التسليف بشكل إلكتروني من المنزل من خلال منصة بنك التسليف عن طريق رقم الهوية، وطريقة الاستعلام عن الاقساط المتبقية من بنك التسليف هي:

نقوم بالدخول عبر الصفحة الخاصة بحساب بنك التنمية الاجتماعي للتسليف.

ثم قم بالضغط بعد ذلك على حساب التسليف.

قم بالضغط على أيقونة الأقساط.

ثم تمكن من الضغط الآن على تسجيل الدخول.

قم بكتابة اسم المستخدم، و كتابة كلمة المرور.

ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك في المربع المخصص له.

بعد ذلك قم اضغط الان على رمز التحقق.

قم بالضغط الان على الاستعلام.

ثم قم بكتابة رقم الهوية.

اضغط الان على الدخول مباشرة.

سوف تتمكن من معرفة جميع التفاصيل التي تختص باختصار بنك التسليف.

يمكنك أيضاً طبع كافة هذه البيانات و الاحتفاظ بها على جوالك قم بالنقر على أيقونة التقارير والطباعة أعلى الشاشة.

ثم قم بالضغط على كشف حساب.

هكذا سيتم حفظ كافة بيانات القرض بشكل كامل.

شروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

هناك الكثير من المواطنين الذين يلجؤون إلى التقديم على قرض وهذا لبدء مشاريع صغيرة أو لمواجهة ظروف الحياة، ولذلك يقدم بنك التنمية الاجتماعي السعودي الكثير من التسهيلات و الخدمات و القروض بشروط ميسرة تساعد المواطنين، وشروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية هي: