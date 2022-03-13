موقع منحة البطالة في الجزائر 2022 minha.anem.dz

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عمر شويل - جدة موقع منحة البطالة في الجزائر 2022، لذلك يرتفع مؤشر البحث خلال تلك الأيام حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الجزائريين عن كيفية التسجيل في منحة البطالة في الجزائر، فلقد قام رئيس الجزار بإطلاق حملة جديدة للحد من البطالة وتعطي دعم للعاطلين يصل إلى 13 ألف دينار جزائري طبقا لبعض الشروط التي وضعت من قبل الجهة المختصة.

موقع منحة البطالة في الجزائر 2022

قامت الحكومة في الجزائر بالتنويه عن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم في منحة البطالة في الجزائر 2022 حيث أن هذا الموقع يقوم بدعم كل الشباب العاطلين عن العمل حيث إنهم يعتبرون من الفئات التي تستحق الدعم فيمكن أن يتقدم الشباب إلى الوظيفة من خلال المرور بعدة خطوات.

منصة منحة البطالة 2022

يمكن التقديم والتسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022 من خلال عدة خطوات سنقوم بذكرها حيث يجب الاهتمام وحفظ كافة التفاصيل فيما يلي طريقة التسجيل في منحة البطالة :

في البداية نقوم بالدخول إلى موقع التسجيل في منحة البطالة 2022 في الجزائر.

بعد ذلك تقوم بالضغط واختيار التسجيل في منحة البطالة.

سيطلب منك إدخال كافة التفاصيل الخاصة بالمتقدم للوظائف مثل رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف المحمول.

بعد ذلك ستظهر أمامك نافذة تطلب منك إرفاق كافة الأوراق المطلوبة فيما يخص المؤهل مثلا وصورة من الهوية الشخصية.

ثم قم باختيار زر الموافقة على الشروط وقم بالضغط على خانة إرسال الطلبات.

شروط منحة البطالة 2022

هناك بعض الشروط التي وضعتها الحكومة في الجزائر حيث أنه من المهم الاهتمام بتوافر تلك الشروط في المتقدم للوظائف:

يجب على من يتقدم الى شغل تلك المنحة ان يكون من الجزائر اب عن جد أي ان جنسيته جزائري.

أيضا يجب ألا يقل عمر المتقدم الى المنحة عن 19 عام ولا تزيد عن 40 عاما.

بينما يجب ألا يكون من تقدم الى المنحة يعمل حاليا حيث يجب ان يكون عاطل عن العمل.

أيضا يجب ألا يكون حاصل على أي برنامج من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة في الجزائر.

علاوة على ذلك يجب على المتقدم للحصول على المنحة ألا يكون لديه أي مشاريع خاصة به.

في الختام قدمنا لكم كل ما تحتاج معرفته عن موقع منحة البطالة في الجزائر 2022، وطريقة التسجيل في المنحة و الشروط الواجب توفرها في المتقدم للمنحة.