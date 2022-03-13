نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط اعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الاول وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول، للطلاب الذين اجتازوا الامتحانات، حيث سيتم الإعلان خلال ساعاتعن نتيجة الجولة الثالثة للفئة المتوسطة، والتي تعمل حاليًا على زيادة عدد عمليات البحث على Google ، حسبما ذكرت وزارة التربية والتعليم، النتائج أفضل من كل عام وسيتم نشر النتائج الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، اعلان النتيجة الثالثة على الصفحة الرسمية للفيس بوك.، هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي تنشر النتائج ، مثل موقع ناجح وشبكة أخبار الناصرية وموقع النتائج والعديد من المواقع الإخبارية.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول

أكدت صفحة وزارة التربية والتعليم العراقية ، اليوم ، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ، أنه بعد طول انتظار بناء على طلب الطلاب وأولياء الأمور، تم تأكيد درجات الطلاب والانتهاء من تصحيح اجابات كافة الطلاب، وقد خضع آلاف الطلاب للامتحانات في جميع المحافظات العراقية، وتم تطبيق الاحتياطات ضد وباء فيروس كوفيد على جميع الطلاب والمدرسين والعاملين في لجان الامتحانات.

طريقة استعلام نتائج الثالث المتوسط الدور الاول

ينتظر جميع طلاب في السنة الثالثة الصف المتوسط أن يتم الوصول الي النتائج الخاصة بالدور الول وقد تم اليوم الاحد اعلان نتائج الخارجي المهني، عبر رابط النتائج في موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وذلك في جميع أنحاء العراق. يمكن للطلاب من جميع المحافظات القيام بذلك، يمكن إعلان نتائج الطالب الثالث في الخطوات التالية:

يدخل الطلاب اولا من رابط وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم كل طالب بتحديد النتيجة الثالثة من القائمة في الجولة الأولى.

ثم يتم إدخال البيانات التي طلبها الطالب.

ثم يضغط الطالب على اظهار نتيجة الطالب.

تم الانتهاء من الامتحان الخاص بالصف الثالث المتوسط الدور الاول الثالث بحلول الأسبوع الأول من شهرمارسوتم الانتهاء من جميع عمليات التعديل والمراجعة. سيتمكن الطلاب من معرفة النتائج بعد موافقة وزير التربية والتعليم على النتائج وإعلان اسم الطالب الأول، تُنشر نتائج الوسط الثالث إلكترونيًا ، مما يتيح للطلاب التعرف على النتائج خارجيًا ومن جميع الدول العراقية المختلفة،وبحسب مصادر داخل وزارة التربية والتعليم العراقية، فبعد الانتهاء من تصحيح الملاحظات ومتابعتها في عدد كبير من المحافظات العراقية، ستبدأ الوزارة في نشر نتائج السنة الثالثة المتوسط ​​الخارجي على شبكة الإنترنت،عندما يتم فحص النتائج بعد الانتهاء من إجراء التصحيح، سيتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، بحيث يمكن لجميع الطلاب، من الذكور والإناث ، الاستفسار عنها في أي من المحافظات العراقية الأربع، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية، انها باشرت بالتحضير لاعلان نتائج المتوسط ​​الخارجي الثالث على الانترنت على مستوى جميع المحافظات العراقية ، فيما اكد مصدر ان الملاحظات تم تصحيحها وتتم متابعتها بالترتيب. لإعداد إعلانات الطلاب لاستكمال الإعلان عن هذه النتائج بأسهل ما يمكن عبر الإنترنت. فيما اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية استكمال عمليات التصحيح والرقابة على مستوى عدد كبير من المحافظات العراقية وهذه المعلومات متوفرة على الانترنت باستخدام اسم الطالب ورقم الامتحان وغيرها من المعلومات.