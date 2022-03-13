بولندا: على الناتو الرد إذا استخدم بوتين أسلحة دمار شامل

قال الرئيس البولندي، آندريه دودا، في مقابلة اليوم الأحد، إن استخدام روسيا لسلاح كيماوي في أوكرانيا سيغير من قواعد اللعبة وسيتعين على حلف شمال الأطلسي التفكير بجدية في كيفية الرد.
ورد دودا على سؤال عما إذا كان استخدام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لسلاح كيماوي سيكون خطا أحمر لحلف شمال الأطلسي يمثل النقطة التي يقرر فيها التدخل قائلا لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “إذا استخدم أي أسلحة للدمار الشامل سيغير ذلك قواعد اللعبة في الأمر برمته”.
وأضاف: “بالتأكيد، سيتعين على حلف شمال الأطلسي وزعمائه بقيادة الولايات المتحدة الجلوس والتفكير بجدية بشأن ما الذي يتعين عمله لأن هذه ستكون بداية الخطر”.
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