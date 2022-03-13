عاجل- روسيا: مستعدون لاستئناف الحوار مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف اليوم الأحد، أن موسكو على استعداد لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجى، والتعاون ضمن إطار معاهدة "ستارت 3".





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