عاجل- إجراء جديد من بولندا لدعم اللاجئين الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وذكر "راديو بولندا" فى نشرته الإنجليزية اليوم الأحد، أن الرئيس البولندى وقع على مشروع القانون بعدما مرره البرلمان أمس السبت، مضيفا أنه تم الإعلان عن تلك الخطوة من قبل رئيسة مكتب الرئاسة البولندى جرزينا إيجناتك بانديخ.

وبموجب التشريع، سيُمنح الأوكرانيون الفارون من بلادهم بطاقة رقم قومى وإقامة قانونية فى البلاد لمدة 18 شهرا. كما سيسمح للأوكرانيين بالعمل فى بولندا واستخدام خدمات الرعاية الصحية العامة للبلاد. وسيتمكن أطفال المدارس الأوكرانيون وطلاب الجامعات من استكمال دراستهم فى بولندا.

علاوة على منح المؤسسات والأشخاص الذين يوفرون الطعام والسكن للاجئين الأوكرانيين، بدل يصل قيمته لنحو 251 يورو للفرد شهريا.

وكانت بولندا قد أفادت أمس السبت إنها استقبلت مليون و596 ألف شخص فروا من أوكرانيا.