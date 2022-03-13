عاجل- إجراء جديد من بريطانيا على خلفية الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن خطة "منازل من أجل أوكرانيا" - التى سيتم طرحها هذا الأسبوع للأفراد والجمعيات الخيرية والمنظمات المجتمعية والشركات - ستسمح بإحضار الأشخاص الفارين من الحرب إلى بر الأمان، حتى لو لم تكن لهم صلات بالمملكة المتحدة، مؤكدة أنه يمكن للرعاة اختيار فرد أو عائلة من أوكرانيا للإقامة معهم فى منازلهم، أو تقديم عقار منفصل لهم لاستخدامه بدون إيجار، على أن يتم الاتفاق معهم على الالتزام بخطة استضافة الأوكرانيين لمدة ستة أشهر على الأقل.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى واجهت فيه الحكومة البريطانية انتقادات بشأن سرعة وحجم جهودها لجلب الأوكرانيين الفارين إلى المملكة المتحدة.
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