تقرير غربي عن صحة بوتن.. حقائق أم "دعاية سوداء"؟

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، عن مصادر استخبارية لم تذكر اسمها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يعاني من مشكلة صحية أثرت عليه في اتخاذ القرارات، بما في ذلك قرار شن الحرب على أوكرانيا.

وطالما تحدثت الصحافة الغربية عن صحة بوتن، وفي نوفمبر 2020، ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الرئيس الروسي يعاني من الباركنسون وسيتنحى في أوائل 2021، وهو ما لم يحدث.

وفي حينها نفى الكرملين تلك التقارير التي لم تستند إلى مصادر معروفة.

وعاد حديث وسائل الإعلام الغربية عن صحة بوتن إلى السطح من جديد، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكن تلك التقارير لا تستند إلى مصادر مستقلة أو معروفة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن مصادر استخباراتية مجهولة أن بوتن يعاني من اضطراب دماغي ناجم عن الخرف أو مرض باركنسون أو نوبة الغضب الناتجة عن علاج الستيرويد لمرض السرطان.

وفي ظل عدم تأكيد هذه التقارير من مصدر مستقل وعدم وجود دليل ملموس عليها، ينظر إليها البعض على أنها جزء من الدعاية الغربية ضد الرئيس الروسي، خاصة أنه تم استخدام هذا الأسلوب في السابق.

ولم يعلق الكرملين على هذه التقارير حتى الآن.