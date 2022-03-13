نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص بعد القرارات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، من أهم الأمور التي يتم البحث عليها من قبل المواطنين والمقيمين الذين يقتربون من سن المعاش التقاعدي من أجل التعرف على قيمة المبلغ المالي الذين سي تحصلون عليه في نهاية الخدمة بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي، ولكن تزايدت عمليات البحث عن حساب مكافأة نهاية الخدمة بعد الإعلان عن القرارات الجديد بإلغاء نظام الكفيل بالمملكة، لذا نوضح لكم من خلال فقرات هذا المقال الطرق الصحيحة لحساب مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة على توضيح أمثلة على ذلك، كما نقدم لكم الحالات التي تحرم من صرف مكافأة نهاية الخدمة.

هناك العديد من التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة السعودية بشأن مكافأة نهاية الخدمة لكافة المواطنين المستفيدين تضمنت هذه التعديلات تجريم السمسرة بغرامة لا تقل عن مائتان ألف ريال سعودي ولا تقل عن 500 ألف ريال سعودي، وجوب على المواطن الذي يرغب في تقديم الاستقالة أن تتم كتابيا ويتم تنفيذها بعد مرور شهر إذا لم يقوم بالالغاء.

مكافأة نهاية الخدمة

تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل بعد قضاء الفترة المحددة له في العمل سواء كانت طويلة الأمد أو قصيرة وتحدد قيمة هذه المكافأة بالعديد من العوامل المؤثرة في المبلغ المالي المستحق للعامل في القطاع الخاص، وفقا إلي بعض الشروط الهامة والتي تأتي في مقدمتها أن يكون العامل منضبط في عمله طوال فترة خدمة ولا يكبل الشركة أي خسائر، بالإضافة إلي سمعة العامل الطيبة التي من شأنها تضمن حصول العامل علي مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

مكافأة نهاية الخدمة الحق الأصيل لكل عامل لدي صاحب العمل والذي حدده القانون السعودي والذي يوضحه فيه أحقية العامل في الحصول على مكافأة مالية في نهاية مدة عمله في الشركة أو المؤسسة الذي قضى فيها عمره المهني سواء كانت هذه المدة قصيرة أو كبيرة، ووضع القانون عدة شروط لحصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص وتضمنت هذه الشروط الفترة الزمنية التي قضاها العامل في العمل والعديد من الأمور الأخري مثل المعايير التي تحرم العامل من الاستفادة من المكافأة والتي نوضحها إليكم عبر موقع ثقفني في السطور التالية.

مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

تعد برنامج حساب نهاية الخدمة التي تصرف للعامل في نهاية خدمته في العمل هي وسيلة التأمين المستقبلية للعمل تقديراً إلى ما قدمه خلال مسيرة عطاء ظلت سنوات متتالية، لذا أوجب المشروع السعودي على القطاع الخاص والحكومي دفع هذه المكافأة النقدية في نهاية مسيرة عمل العامل، ومن المعروف عند الكثير من المواطنين أن صرف مكافأة نهاية الخدمة يكون في نهاية عقد العامل، ولكن لا يعلم البعض طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة، الأمر الذي اختلط فيه الأمر عند الكثير.

كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

قبل ذكر آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة يجب أن يعلم المواطن أن الأجر الفعلي الذي يتحصل عليه المواطن مقسم إلى بعض الأجور فيشمل (الأجر الأساسي+ بدل السكن+ بدل المواصلات+ البدلات الأخري التي تحددها كل مؤسسة)، لذا يجب التنبيه على بعض الأمور الهامة التي قد لا يعلمها الكثير والتي هي حق لكل عامل والتي جاءت كالتالي:

إذا قام صاحب العمل تقاضيك سكن مؤمن بدل السكن النقدي يجب أن يحتسب بدل السكن ضمن مكافأة نهاية الخدمة والذي يعادل قيمة الأجر الأساسي بحد أقصى شهرين عن كل عام.

والذي يعادل قيمة الأجر الأساسي بحد أقصى شهرين عن كل عام. في حال قامت المؤسسة أو القطاع الخاص بتوفير لك سيارة للتنقل إلى العمل مؤمن عليها بدل إضافة بدل مواصلات نقدي يجب أيضا احتسابها ضمن مكافأة نهاية الخدمة.

لذا يجب عليك للتأكد أن تقوم بعمل هذه الحسبة ضرب (الراتب الأساسي×2) ثم القسمة ÷ على 12 للتعرف جيداً على إضافة البدلات.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

أوضح قانون العمل السعودي حق العامل بالقطاع الخاص في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة مثل العاملين في القطاع الحكومي وجاءت الاختلافات بسيطة للغاية، لذا يستطيع العاملين التعرف على طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة بالبدلات بكل سهولة ويسر، وذلك بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الخاص زيادة مكافأة نهاية الخدمة بعد الإجراءات الأخيرة.

مقدار مكافأة نهاية الخدمة (المقدار والاستحقاق)

أوضحت الحكومة السعودية عقود العمل الجديدة والتي ضمت معايير جديدة خاصة بمكافأة نهاية الخدمة، ولتبسيط الأمور على القراء الأعزاء يجب التعرف على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والتي تتكون من (المقدار والاستحقاق) كالتالي:

المقدار: وهو عبارة عن أجر نصف شهر عن كل عام في أول 5 سنوات، وأجر شهر كامل عن كل عام يقضيه العامل في العمل بعد السنوات الخمس الأولي حتى نهاية الخدمة، ويعد مقدار مكافأة نهاية الخدمة ثابت لا يتغير. الاستحقاق: يتغير مقدار الاستحقاق بالعديد من الطرق مثل إنهاء عقد العامل سواء بعد انتهاء فترة عمله المحددة أو بالتراضي، حيث يزيد مقدار الاستحقاق وينقص حسب الحالة التي خرج منها العامل من العمل.

حالات تستحق جزء من مكافأة نهاية الخدمة كاملة

الحالة الأولى: هي أن يقوم العامل بتقديم استقاله بعد قضاء فترة زمنية في العمل تتراوح ما بين عامين إلى خمس أعوم، يستحق فيها العامل 1/3 قيمة المكافأة. الجزء الثاني: إذا زادت مدة عمل العامل عن 5 سنوات يحصل العامل على أجر شهر عن كل عام بعد الخمس سنوات.

يذكر أن الحكومة السعودية أعلنت مؤخراً عن تعديلات مكافأة نهاية الخدمة الجديدة وخاصة العاملين في مجال التعليم بالمملكة العربية السعودية والتي أعلنت عن زيادة الرواتب الخاصة بهم، وكذلك العاملين بعض القطاعات الأخري.

حالات لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة

إذا قضي العامل مدة لا تزيد عن عام.

في حالة تم إنهاء عقد العامل خلال الفترة التجريبية له في العمل.

غياب العامل لمدة 20 يوم

قيام العامل بالتزوير

الفصل بسبب الاعتداء على المدير

إذا تم إنهاء عقد العامل بسبب أحد بنود قانون العمل المادة 80.

في حالة إذا ثبت أن العامل يتعمد الضرر للمؤسسة التي يعمل بها مثل إفشاء أسرار لشركات منافسة، أو القيام بعمل تخريب، أو استغل منصبه في أعمال كسب غير مشروع.

إذا ذادت مدة غياب العامل عن شهر يستحق العامل 3/4 الأجر عن الشهور التالية الشهر الثاني والشهر الثالث.

خطوات حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص والحكومي

يتمكن العاملين في القطاع الخاص والعاملين بالقطاعات الحكومية حساب مكافأة نهاية الخدمة إلكترونياً عبر تسجيل بعض البيانات في موقع وزارة العمل السعودي وتضمنت البيانات التالي:



الراتب سبب إنهاء العلاقة نوع العقد مدة الخدمة بالأيام والشهور والسنوات. الضغط على حساب.

مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل

نوضح لكم مثال توضيحي على حساب مكافأة نهاية الخدمة مع البدلات والذي يتم تحديد فيه المبالغ المالية المستحقة للعامل في نهاية الخدمة خاصة العاملين بالقطاع الخاص وكذلك المؤسسات والشركات الحكومية، إذا كان الراتب الشهري للعامل 10000 ريال سعودي وقضي في العمل 10 سنوات فما كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟ والتي جاءت كالتالي:

في أول خمس أعوام: 10×10000×0.5=50000

الجزء الثاني في ثاني خمس سنوات: 10000*2*1=5000

فيكون إجمالي المكافأة= 55000 ألف ريال سعودي.

لذا يستطيع المستفيدين من قيمة المكافأة سواء كانوا من القطاع الخاص أو الحكومي وذلك بعد ضوابط مكافأة نهاية الخدمة مثل صرف المكافأة على أخر راتب شهري، وان تقديم استقالة الموظف قبل مرور عام تحرمه من الحصول علي المكافأة المالية.

مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين (كم حقوق العسكري عند التقاعد)

كم حقوق العسكريين عند التقاعد سؤال يدور في ذهن الكثيرون من العاملين في القطاع العسكري السعودي والذي يتم احتسابه وفقاً إلي بعض القوانين والشروط الهامة والتي تتمثل أولا في حساب مدة خدمة العسكري في الخدمة والتي تترتب على بعض العوامل منها عدم احتساب مدة الغياب أو مدة الحرمان من الراتب الشهري والإجازة المرضية من مدة الخدمة، فيما يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة عبر الخطوات التالية:

أولا 5 سنوات الأولي: يتم ضرب الراتب الشهري الأخير في مدة الخدمة مقسوم على 12.

ثانياً ال 5 سنوات التالية: يتم ضرب الراتب الشهري الأخير في مدة الخدمة ثم القسمة على 12 ثم الضرب في 2.

ثالثاً باقي المدة التي خدم فيها العسكري بعد 10 سنوات: يتم ضرب الراتب الأخير في مدة الخدمة بالأشهر ثم القسمة على 12 ثم الضرب في 3.

التعديلات الجديدة لمكافأة نهاية الخدمة لمنسوبي التعليم

وفقاً إلى التعديلات الجديدة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة تمت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتعديل بنود صرف المكافأة المالية لمنسوبي التعليم والتي شملت أعضاء هيئة التدريس (أستاذ مساعد، أستاذ، محاضر، بالإضافة إلى الأستاذ المشترك)، بإتمام ما لا يقل عن عشرين عاما للاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة كاملة، مع وجود بعض الاستثناءات لبعض الحالات مثل الخروج على سن التقاعد أو الخروج النهائي بسبب مرض أو وفاة.

طريقة مكافأة نهاية الخدمة من خلال حساب البدلات

يستطيع المواطنين السعوديين من الرجال والنساء حساب قيمة البدلات والمكافأة من خلال حساب مكافأة نهاية الخدمة والتي تتم عبر إتباع الخطوات التالية بداية من يقوم المواطن بجمع قيمة الراتب الأساسي مجموع عليه قيمة بدل السكن وبدل المواصلات ثم يقوم المواطن بقسمة الناتج علي 2 ثم يقوم بضرب الناتج في عدد سنوات الخدمة والناتج من هذا العملية الحسابية يعطيك قيمة مكافأة نهاية الخدمة.

حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة في حال فصلة من العمل أو إنهاء خدمته

يلتزم صاحب العمل مع الموظف الذي عمل معه وتمت إنهاء خدمته لأي ظرف من الظروف علي بعض الحقوق والتي جاءت كالتالي:

حصوله على مكافأة نهاية الخدمة كاملة أو جزء منها حسب المدة الزمنية الذي قضاها العامل في العمل.

يستحق العامل جميع المستندات الأصلية الذي قدمها العامل أثناء فترة التعيين.

يحصل العامل على اجر جميع الساعات الإضافية الذي قضاها العامل في العمل.

الحصول علي شهادة خبرة عن الفترة الزمنية الذي قضاها العامل في العمل.

وقبل نهاية هذا المقال يجب عليك عزيزي القارئ أن تعرف جيداً على أنواع عقود العمل فمنها العقود المحددة بزمن معين مثل عقد عمل لمدة خمس سنوات فإن هذا العقد يستحق مكافأة نهاية الخدمة، وعقد آخر مثل وصول العامل إلى سن التقاعد والذي يستحق على مكافأة، ويوجد عقود تدريبية لا تحصل على مكافأة، في حالة وجود أي استفسار اكتبه لنا في التعليقات وسنحاول جاهداً مساعدتكم.