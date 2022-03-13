موعد صرف رواتب الضمان لهذا الشهر وطريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443

تم الإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يهدف هذا النظام إلى تحقيق رؤية المملكة الجديدة 2030 والتي تهدف إلى ميكنة كل المعاملات الحكومية وتقديم الدعم للمواطنين وتسهيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومن خلال نظام الضمان الاجتماعي من المقرر أن يتم صرف مبالغ مالية للأسر الفقيرة والمحتاجة ويتم كذلك تقديم الدعم للمعاقين والغير قادرين عن العمل.

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الفئات الغير مستحقة للدعم حيث يتم منع الدعم عن الفئات التي تستطيع أن تحصل على عمل أو العاطلين وقد نوهت الوزارة في بيان خاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحديث البيانات الشخصية من قبل المستخدمين حتى لا يمنع الدعم عنهم.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد

إليكم الآن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد وهي تأتي على هذا النحو:

يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي الخاص بشهر شعبان لعام 1443 في يوم 30 رجب وهو اليوم الموافق 3 من شهر مارس

الجاري.

بينما يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي الخاص بشهر رمضان 1443 في يوم 2 من شهر رمضان المبارك الموافق 3 من

شهر أبريل 2022.

في حين أنه يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر شوال 1443 في يوم 1 من شهر شوال وهو الموافق 2 من شهر مايو 2022.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443

يمكنك الآن أن تستعلم عن الضمان الاجتماعي 2022 بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب أن تتوجه إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختر كلمة التنمية الاجتماعية.

وبعدها اضغط على كلمة بدء الخدمة.

ثم اكتب رقم الضمان الاجتماعي.

وبعدها اكتب رقم السجل المدني.

ثم يجب أن تختار كلمة عرض.

وبعدها سوف تجد أمامك كافة التفاصيل وأيضا المبلغ المالي الذي سوف تحصل عليه.

شروط الضمان الاجتماعي 1443