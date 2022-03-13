رابط ولوج الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية edunet tn لمعرفة معدل التلميذ

الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية أحد المواقع الموثوقة من جهة وزارة التعليم في تونس حيث قامت وزارة التعليم بإنشاء فضاء التلميذ هذا الموقع لتسهيل ولتخفيف الأعباء على الوالدين فمن خلال هذا الموقع يستطيع الوالدين متابعة درجات وتطور أبنائهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة كما يوفر خدمة معرفة نتائج الامتحانات والامتحانات الثلاثية أيضا ومعرفة معدل التلميذ وأى المواد متفوق فيها وأيهما ضعيف التركيز عليه وتحسين مستواهم في هذه المادة كما أعلنت وزارة التعليم أن هذا هو الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية الموصى به للوالدين لمتابعة أبنائهم.

الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية edunet tn

يتمكن ولي الأمر من الدخول إلى موقع الفضاء الرقمي التونسي ومعرفة نتيجة امتحانات أبنائه بإتباع بضعة خطوات بسيطة:

الدخول على موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

من القائمة الموجودة في الصفحة الرئيسية يختار ولي الأمر نتائج الطلاب.

ثم اختيار المرحلة الابتدائية أو المرحلة التي ينتمي إليها أبنائه.

سوف يحتاج الموقع منك عدة بيانات يجب كتابتها مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني وسوف يرسل الموقع رسالة نصية برقم سري يجب كتابته.

ثم يكتب ولى الأمر رمز الطالب .

ثم تظهر نتائج الامتحانات.

خدمات الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية

يوفر الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية الراحة للعديد من التلاميذ والآباء

يمكن الطالب والوالد من معرفة نتائج الامتحانات.

في ظل فيروس كورونا وفر التعليم في المنزل أون لاين عبر الموقع.

يتيح للوالدين متابعة مستوى الأبناء معدلات ونسب نجاحها.

يعطى فرصة لكل الراغبين عن الاستفسار عن أي شئ يريدون.

يوفر نتائج المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم على أن المدارس سوف تقوم بإرسال الكتب الى المنازل في 16-17-18 من ديسمبر وذلك ليتراجع أولياء الأمور درجات أبنائهم وسوف ترجع مرة أخرى إلى المدرسة.

أهمية الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية edunet tn